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Российское географическое обществе поддержало идею установки памятника Екатерине II в Ростове

Инициативу по восстановлению памятника императрице Екатерине II в Ростове поддержало Российское географическое общество (РГО), сообщается на сайте донского отделения организации.

Как заявил председатель регионального отделения предприниматель и общественный деятель Али Узденов, история Ростовской области тесно связана с именем императрицы.

«Мы уже поддержали идею общественности Ростовской области, и губернатор принял решение по восстановлению памятника Екатерине II на Донской земле», — цитирует пресс-служба РГО Али Узденова.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания Ростовской области предложили губернатору Василию Голубеву забрать памятник императрице Екатерине, который демонтировали в Одессе. Губернатор поддержал инициативу, пообещав проработать данный вопрос.

Анастасия Назарова

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