«Агрокомплекс Ткачева» снизил на четверть сбор риса из-за аварии на Федоровском гидроузле

«Агрокомплекс Н. И. Ткачева», принадлежащий семье экс-главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, по итогам 2022 года собрал 148,8 тыс. тонн риса. Площади сева составили 20,8 тыс. га, что на 30% меньше, чем в прошлом году. Валовой сбор риса снизился на 24,5%. Это произошло из-за аварии на Федоровском гидроузле, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом на засеянных площадях отмечается хорошая урожайность — 71,3 центнера с гектара, что выше показателя 2021 года на 3,3%.

22 апреля 2022 года произошла авария на Федоровском гидроузле. Там обрушилась плотина и шлюзовые сооружения. Из-за аварии аграриям пришлось сокращать площади посева и увеличивать сроки проведения посевных работ.

Общая площадь рисовых чеков в Краснодарском крае сократилась на 25% и составила 92 тыс. га. В результате валовой сбор риса на Кубани, по предварительным данным, составил около 650 тыс. тонн в бункерном весе, что на 24% меньше по сравнению с прошлым годом.

Татьяна Ручкина

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