Спрос на автомобили с пробегом в Челябинске вырос на 13,4%

В октябре-ноябре этого года спрос на подержанные автомобили в Челябинске вырос на 13,4% по сравнению с январем-февралем. За этот период количество объявлений о продаже машин с пробегом увеличилось на 13,3%, сообщают по итогам исследования эксперты «Авито. Авто».

Средняя цена подержанного автомобиля в Челябинске в октябре-ноябре составила 720 тыс. руб. Наибольшую долю в структуре предложения авто с пробегом на «Авито» занял ВАЗ (Lada) — средняя стоимость отечественных моделей составила 260 тыс. руб. Следом идут Toyota (7,7%), Kia (7,1%) и Hyundai (6%). Средняя стоимость машин этих брендов варьируется в пределах 1–1,17 млн руб. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen (5,4%).

В целом по России в октябре-ноябре спрос на автомобили с пробегом на «Авито Авто» вырос на 14,7% по сравнению с январем-февралем, предложение увеличилось на 32,2%. Средняя цена подержанной машины в РФ месяцем ранее составляла 710 тыс. руб.