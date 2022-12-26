Невозвратная удаленка

Дистанционная работа в IT, неважно, насколько удаленно – это продукт постковидного мира, который заставил полностью переосмыслить структуру труда. Новые правила игры состоят в том, что для айтишников отменили территориальное рабство, и практически во всех компаниях сейчас действует либо полностью удаленный, либо гибридный режим работы, и только в некоторых местах требуется обязательное физическое присутствие в офисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Ахтямов, директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT

Руслан Ахтямов, директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT



Попытки зарегулировать эту сферу, запрещая компаниям иметь сотрудников, работающих из-за рубежа, обречены на провал: люди быстро найдут другую работу и перестанут создавать добавленную стоимость для российских компаний. В этом, на самом деле, и есть главное: неважно, где они живут, если они создают эту стоимость и помогают своим компаниям платить налоги в России. Поэтому я уверен, что абсолютно каждый представитель IT-сообщества смотрит на все эти ограничительные механики просто как на очередную глупость, которая не приведет ни к чему, кроме усиления оттока специалистов из страны.

Считая ограничения условным «кнутом», в то же время видим, что и «пряников» для отрасли пока недостаточно. Мораторий на мобилизацию айтишников не является в полной мере успокаивающим фактором, чтобы специалисты принимали решение оставаться в России. Тех, кто уже задумал уехать, удержать не получится. И главная проблема заключается в том, что после двух волн импульсивной эмиграции формируется третья, осмысленная. Это уже не тот спешный вылет из страны с одним рюкзаком вещей и ноутбуком. Люди продают здесь свою недвижимость, забирают из школы детей, и своими молодыми семьями переезжают за границу, чтобы искать работу уже на глобальных рынках. На мой взгляд, урон от этой третьей волны эмиграции, которая сейчас формируется и нарастает, чудовищный. Люди готовят себе такой плацдарм, чтобы в ближайшее время не возникло острой необходимости вернуться. Причем этот сознательный отъезд характерен именно для менеджеров среднего и высшего звеньев, управленцев и IT-специалистов высокого профессионального уровня.

Характерный момент: люди сначала формируют определенную траекторию жизни за рубежом, находят работодателя, снимают квартиры или домики, а некоторые даже едут попробовать жить на новом месте, например, месяц, - и уже после этого избавляются от активов в России и навсегда переезжают. И этот вариант, наверное, самый страшный с точки зрения оттока человеческого капитала из страны. Покупательская способность, таким образом, вымывается тоже, но уход центров формирования добавленной стоимости приносит гораздо больший ущерб. Если такой центр остается в России – все здорово, пусть сотрудники работают откуда угодно. Но многие не остаются. Власти анонсировали огромную программу, которая соберет в себе различные меры поддержки, в том числе от таких структур, как Российский фонд развития информационных технологий и Фонд содействия инновациям. В приоритете для них - большие отечественные ИТ-компании. Однако стоит обязательно обеспечить целевую поддержку малого и среднего ИТ-бизнеса, чтобы нивелировать отток специалистов.

Вопрос, который встает перед всеми, кто планирует релокацию, – налоговое резидентство России. Особых условий для IT-сферы пока не создали и здесь. Самая большая проблема даже не в автоматическом повышении ставки НДФЛ для нерезидентов (с 13% до 30%), а в аналогичном росте процента при продаже собственности в России. Это, на мой взгляд, очень сильно подрывает рынок, потому что люди, понимающие, что вскоре потеряют налоговое резидентство, сейчас стараются быстрее избавиться от своих активов по сниженным ставкам, насыщая рынок излишним предложением.

Рынок повышенного предложения характерен тем, что цены падают, это не выгодно никому. Помогли бы государственные меры вроде отсрочки или упрощенного механизма возвращения резидентства, но таких мер нет – и это фактор, сжигающий мосты. У релокантов остаются только те связи с Россией, которые трудно измерить в цифрах: родственные, социальные и культурные.

Если говорить не об отдельных сотрудниках, а о целых компаниях, выбравших релокацию в полном составе, то им приходится рвать видимые связи с Россией Тем, кто хочет нормально встроиться в глобальные рынки или удержать иностранных клиентов, приходится полностью отказываться от российского бэкграунда. Они интернационализируются, нанимая сотрудников из других стран. При этом российский рынок, на мой взгляд, для многих понятнее зарубежного и генерирует основной поток выручки. Так что им остается, балансируя, удерживаться на двух стульях и дальше.

Директор по стратегии и сооснователь Napoleon IT Руслан Ахтямов