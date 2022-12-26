Полиция Петербурга арестовала водителя, бросившего труп на крыше каршеринга

В Санкт-Петербурге арестовали водителя, который на каршеринге насмерть сбил пешехода в Василеостровском районе. Авария произошла ночью 24 декабря на пересечении Морской набережной и Мичманской улицы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 32-летний виновник ДТП был пьян. После происшествия он скрылся, бросив разбитый автомобиль, оставив арендованный Kia Rio с телом на крыше без движения посреди перекрестка.

Водителя нашли в тот же день на улице Челюскина. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вечером 25 декабря «Ъ-СПб» также рассказывал, что машина вылетела на тротуар на Васильевском острове и снесла двух пешеходов на тротуаре.

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