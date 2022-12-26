18% жителей Краснодара планируют повысить свой доход в 2023 году

18% краснодарцев планируют в 2023 году повысить доход. Столько же жителей города ставят главной профессиональной целью карьерный рост, сообщает пресс-служба SuperJob.

15% респондентов отметили, что в следующем году хотят закончить курсы повышения квалификации, освоить новые методики или технологии. 10% опрошенных ставят своей главной задачей повышение профессионализма. Меньше всего жители Краснодара планируют открыть или расширить бизнес (5%), освоить новые обязанности (2%) и закончить проект (1%). Еще 6% краснодарцев ставят перед собой другие профессиональные цели: изучение законодательства по своей специальности, написание диссертации, а также налаживание отношений в новом коллективе и т. д.

При этом 26% жителей города не ставят себе четких рабочих задач на 2023 год. Кроме того, в этом году респонденты перестали планировать переход на «удаленку» и изучение иностранного языка.

Татьяна Ручкина

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