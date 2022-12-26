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Лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой пополнил состав «Крыльев Советов»

Лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимир Сычевой пополнил состав «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Владимир Сычевой находится в лидерах среди лучших бомбардиров РПЛ. Нападающий в текущем сезоне по итогам 17-го тура забил 14 мячей в составе «Оренбурга». В ноябре форвард дебютировал в составе сборной России по футболу. Нападающий вышел на замену в товариществом матче против Таджикистана.

После перехода в «Крылья Советов» Владимир Сычевой принял решение выступать под фамилией Писарский.

Андрей Сазонов

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