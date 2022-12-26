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Глава Энгельсского района призвал жителей не распространять фейки в соцсетях

Глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Плеханов выразил соболезнования родным и близким погибших сегодня в результате падения обломков беспилотника на аэродроме военных.

Чиновник обещала оказать поддержку семьям и призвал жителей района не распространять фейки.

«В связи с происходящими событиями, прошу вас: не распространяйте непроверенную, фейковую информацию в социальных сетях и чатах. Сейчас важно опираться только на официальные источники!» - говорится в комментарии главы района.

Марина Ковалева

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