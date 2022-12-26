Минздрав Башкирии после проверки прокуратуры закупил лекарства для льготников

Прокуратура Башкирии внесла представление в адрес министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина из-за дефицита лекарств для пациентов с болезнью Паркинсона. Минздрав после прокурорской проверки закупил лекарства для пациентов-льготников на 5,5 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в Башкирии проживают около 900 пациентов с болезнью Паркинсона, которым на постоянной основе необходим прием лекарств. В третьем квартале текущего года в республике был дефицит нужных препаратов из-за несвоевременной закупки, заключили в региональной прокуратуре.

Карина Мамаева

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