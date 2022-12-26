Объявлен новый конкурс на строительство центра фехтования в Уфе за 1 млрд рублей

Начальная стоимость строительства центра фехтования в Уфе подорожала до 1 млрд руб. Управление капитального строительства Башкирии назначило на 17 января новый конкурс по определению подрядчика его строительства, сообщается на сайте госзакупок. Работы профинансирует республиканский бюджет.

Предыдущий конкурс по определению подрядчика начальной стоимостью 954,8 млн руб. был отменен по просьбе заказчика.

Подрядчик до середины декабря 2024 года должен провести строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставить оборудование. Двухэтажное здание планируется построить в южной части жилого района «Затон-Восточный». Площадь застройки составит 4 тыс. кв. м. В универсальном спортивном зале разместят зрительские трибуны на 350 – 375 мест. В вестибюле будут расположены гардеробные для посетителей, магазин спортивных товаров, буфет на 36 посадочных мест. В правом крыле здания оборудуют специализированный спортивный зал с раздевальными и душевыми, сауной и комнатой отдыха.

Центр фехтования входит в перечень объектов, которые должны быть построены к юбилею Уфы в 2024 году.

Майя Иванова

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