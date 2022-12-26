На благоустройство территории у Башкирского театра драмы в Уфе выделят 5 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление №2» подвело итоги аукциона по выбору подрядчика для содержания и благоустройства территории возле Башкирского академического театра драмы имени Гафури в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Победителем стало ООО «Прайм». Работы будут выполнены по начальной стоимости контракта в размере 5 млн руб. Их профинансирует бюджет республики.

Победитель аукциона, указывается в техзадании, обязуется в течение следующего года поливать и промывать деревья, обрезать их кроны, кустарники, сносить аварийные деревья, ухаживать за газонами, цветниками, убирать мусор, чистить от снега и льда дорожки и бордюры.

ООО «Прайм», согласно «РБК Компании», зарегистрировано в феврале 2021 года в Уфе. Ее учредителем является Шамиль Бахтизин. Прибыль компании за прошлый год составила около 2,2 млн руб., выручка – 37,6 млн руб.

Венера Хисамова

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