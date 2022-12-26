Еще один пермский кинотеатр покажет фильм «Аватар: Путь воды»

В кинотеатре «Синема 5» в ТЦ «iMALL Эспланада» с 12 января начнется показ американского фантастического фильма «Аватар: Путь воды». На сайте сети «Синема 5» уже открыта предварительная продажа билетов. Длительность картины — 3 часа 25 минут. Указано, что ее демонстрация будет осуществляться в рамках предсеансового обслуживания перед шестиминутным фильмом «Три добрых дела».

Ранее показ этого фильма анонсировала сеть «Мягкий кинотеатр». В пермском кинотеатре сети, расположенном в ТРК «СпешиLove», его показ тоже начнется с 12 января и будет проходить в рамках предсеансового обслуживания перед 17-минутным фильмом «Вижу».

На сайтах сети «Синема Парк», которая управляет четырьмя кинотеатрами в Перми, и кинотеатра «Премьер» информации о сеансах «Аватар: Путь воды» нет.

Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря. Бюджет картины — $350 млн. Кассовые сборы, по данным «Кинопоиска», на текущий момент превысили $609,8 млн.

После начала спецоперации РФ на Украине крупнейшие голливудские студии Warner Bros., Walt Disney, Paramount и Sony Pictures приостановили продажу фильмов для показа в РФ. Летом российские кинотеатры, в том числе расположенные в Перми, начали демонстрацию зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания.