Разнимавший детскую драку мужчина в Ижевске бросил ребенка на землю

В столице Удмуртии взрослый мужчина применил силу в отношении двух мальчиков, которые поссорились предположительно с его ребенком из-за разрушенного снеговика. Как сообщает Izhlife, инцидент, произошедший 24 декабря на детской площадке по улице Холмогорова, попал на камеры.

Как рассказал родитель пострадавшего 10-летнего ребенка, конфликт произошел из-за разрушенного снеговика. Дети на площадке слепили снежную фигуру, которую и сломал один из мальчиков, после чего между ребятами возникла потасовка.

Предположительно отец одного из детей, игравших на площадке, решил остановить драку с помощью применения силы. На записях видеокамер видно, как взрослый мужчина сначала начал разнимать мальчиков, после чего схватил одного из них за капюшон, отвел в сторону и бросил на землю.

По словам отца пострадавшего ребенка, мужчина ударил мальчика по лбу, после чего переключился на другого. Родители написали заявление в полицию. В пресс-службе МВД по Удмуртии подтвердили, что заявление было зарегистрировано в ОП-2 УМВД РФ по Ижевску. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Отец второго 11-летнего мальчика в полицию не обратился и от комментариев отказался. Однако он знает о случившемся и будет общаться с правоохранителями. При этом отцы детей рассказали, что с нападавшим не знакомы.