Дело о поджоге военкомата в Нижневартовске переквалифицировали с хулиганства на теракт

Уголовное дело в отношении Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена, обвиняемых в попытке сжечь военкомат в Нижневартовске (ХМАО) с помощью коктейлей Молотова, переквалифицировали с повреждения имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганства (ст. 213 УК РФ) на теракт группой лиц по предварительному сговору (ч.2 п.а ст.205 УК РФ). Информация об этом размещена в картотеке Центрального окружного военного суда.

Напомним, инцидент произошел ночью 4 мая этого года. Тогда, по версии следствия, обвиняемые кинули два коктейля Молотова в здание военкомата на ул. Мира. Первый коктейль сразу потух, от второго загорелась деревянная обшивка.

Это один из первых случаев в РФ, когда дело о поджоге военкомата переквалифицировали на подобную статью. О том, что попытки поджогов будут расцениваться как теракты еще в конце сентября заявил замначальника ГОМУ Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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