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Роман Бусаргин пообещал поддержку семьям погибших в Энгельсе военнослужащих

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал оказать помощь семьям погибших в результате атаки украинского беспилотника по энгельсскому военному аэропорту.

Господин Бусаргин подтвердил информацию о гибели троих военнослужащих. «Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь»,— написал он в своем Telegram-канале.

Министерство обороны РФ сообщило, что БПЛА был сбит средствами противвоздушной обороны при подлете к аэропорту «Энгельс» на малой высоте. Военнослужащие погибли из-за падения осколков летательного аппарата.

Сергей Петунин

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