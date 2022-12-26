Роман Бусаргин пообещал поддержку семьям погибших в Энгельсе военнослужащих

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин пообещал оказать помощь семьям погибших в результате атаки украинского беспилотника по энгельсскому военному аэропорту.

Господин Бусаргин подтвердил информацию о гибели троих военнослужащих. «Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь»,— написал он в своем Telegram-канале.

Министерство обороны РФ сообщило, что БПЛА был сбит средствами противвоздушной обороны при подлете к аэропорту «Энгельс» на малой высоте. Военнослужащие погибли из-за падения осколков летательного аппарата.

Сергей Петунин