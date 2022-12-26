Трое военнослужащих погибли из-за удара беспилотника по энгельсскому аэропорту

Трое военнослужащих погибли в результате падения обломков украинского беспилотника на территорию военного аэропорта «Энгельс», сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, средства ПВО сбили беспилотный аппарат на малой высоте при подлете к аэропорту. Авиатехника, по информации Минобороны, не пострадала.

Информация о происшествии появилась ночью в социальных сетях. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры повреждены не было и угрозы жителям нет.

Сергей Петунин