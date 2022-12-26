Суд взыскал с аэропорта «Уфа» 5 млн рублей за столкновение самолета с птицей

АО «Альфастрахование» взыскало в арбитражном суде Башкирии с аэропорта Уфы 4,9 млн руб. компенсации стоимости ремонта двигателя самолета в результате столкновения с птицей. Инцидент произошел в сентябре 2020 года при взлете в уфимском аэропорту. Борт авиакомпании «Азимут» выполнял рейс «Уфа – Краснодар». В связи с повышением вибрации правого двигателя командир воздушного суда принял решение о возврате в Уфу. Стоимость ремонта поврежденного двигателя составила 4,9 млн руб. Эту сумму «Альфастрахование» выплатило «Азимуту» по договору страхования.

Суд пришел к выводу, что аэропорт несет обязанность по орнитологическому обеспечению полетов и не предпринял необходимые меры, чтобы избежать столкновения.

Влада Шипилова

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