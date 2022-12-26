Организатор приюта в Кемерове, где в пожаре погибли 22 постояльца, признал вину и раскаялся

Центральный райсуд Кемерова рассматривает вопрос об избрании меры пресечения Андрею Смирнову - организатору приюта для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, где в результате пожара погибли 22 человека. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие больше человеческие жертвы).

«Обвиняемый организовал приют умышленно с нарушением требований противопожарной безопасности, то есть, без автоматической сигнализации и автоматического пожаротушения. Не обеспечил условий для эвакуации в случае пожара, в том числе для маломобильных граждан, зная о возможных негативных последствиях, самонадеянно рассчитывал на предотвращение негативных последствий», - заявил в суде следователь Алексей Мухрамов. По словам следователя, Андрей Смирнов признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По предварительным данным, в доме престарелых был неисправен угольный котел отопления, на что накануне пожара жаловались постояльцы.

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Игорь Лавренков, Кемерово