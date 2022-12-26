«Ведомости»: в присоединенных регионах в 2023 году проведут выборы, несмотря на военное положение

Администрация президента хочет провести выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях даже в случае сохранения военного положения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, сейчас власти обсуждают этот вопрос с юристами. Выборы запланированы на сентябрь 2023 года.

Как утверждает один из собеседников издания, власти рассматривают сокращение сроков избирательных действий на треть. По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Сроки могут сокращать при назначении повторных или досрочных выборов. По словам источника «Ведомостей», рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать кампанию в июле.

Другой собеседник газеты заявил, что также можно было бы внести поправки в закон о военном положении, которые позволили бы провести выборы. Еще один источник «Ведомостей» уточнил, что «пока такие поправки не разрабатываются».

30 сентября Владимир Путин подписал соглашение о включении ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Росси, 5 октября назначил врио глав регионов. 19 октября президент РФ объявил в присоединенных регионах военное положение. Согласно закону о принятии их в состав России, выборы должны пройти во второе воскресенье сентября 2023 года. До избрания их полномочия в ДНР и ЛНР осуществляют действующие народные советы. В Херсонской и Запорожской областях законодательных органов пока нет.

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