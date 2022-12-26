Беспокойство у жителей Сибири в 2022 году вызвали СВО и лесные пожары

Для жителей регионов Сибири и Дальнего Востока основным источником тревожности стала специальная военная операция (СВО), а также связанные с ней темы: эскалация конфликта с Западом и возможное применение ядерного оружия, диверсии, частичная мобилизация, следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного агентством КРОС.

Также вызывали озабоченность, прежде всего в первой половине года, инфляция и уход из России иностранных компаний, актуальность этих вопросов в дальнейшем снизилась, отмечают авторы исследования.

Для регионов Сибирского федерального округа актуальной также была тревога по поводу лесных пожаров. При этом ни один из регионов Сибири не вошел в ТОП-10 «наиболее встревоженных» субъектов, два региона - Алтайский край и Иркутская область признаны по итогам года «уравновешенными».

В целом, указывают эксперты, суммарный медиаиндекс тревожности в 2022 году вырос более чем в два раза по сравнению с 2021 годом, что объясняется более напряженной повесткой в целом. При этом в 2021 году суммарный индекс тревожности вырос на 71% по сравнению с 2020 годом, что было связано преимущественно с повесткой пандемии коронавируса. Это говорит о тенденции роста напряженности из года в год, отмечают аналитики.

А вот проблематика, связанная с COVID-19 и вакцинацией, которая в прошлом году занимала лидирующие позиции практически во всех регионах, в 2022-м перестала беспокоить население.

«Как это ни странно, но общий рост тревожности общества оказался не столь драматичным, как можно было ожидать. Фактически, он составил 119% к прошлому году, в то время как в 2021-м году рост был 71% к 2020-му. Это говорит о том, что, по всей видимости, в течение года общество смогло не только адаптироваться к условиям проведения СВО, но и «переварить» частичную мобилизацию. В какой-то степени это свидетельствует о «привыкании» к новой повестке», — отмечает директор по аналитике коммуникационного агентства КРОС Андрей Лебедев.

Лолита Белова