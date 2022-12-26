Неизолированный провод «Камского кабеля» – победитель конкурса «100 лучших товаров России»

По итогам федерального этапа 25-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» званий «Дипломант» и «Новинка» удостоен неизолированный компактированный провод для воздушных линий электропередачи – АСп 185/29 производства «Камский кабель».

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Провод, скрученный из проволок алюминиевого сплава вокруг стального сердечника, обеспечивает меньшее налипание снега и льда, а срок его службы рассчитан не менее чем на 50 лет. Главное преимущество изделия – минимизация обледенения ЛЭП в районах с высокой влажностью и резкими перепадами температур. Кроме того, провод обладает повышенной стойкостью к воздействию механических нагрузок и позволяет увеличить количество и качество передаваемой электроэнергии, используя существующие высоковольтные линии.

«Основной потребитель новых неизолированных проводов – энергетика. Также он может быть востребован для строительства или реконструкции инфраструктуры предприятий нефтегазового комплекса, которые функционируют в условиях Крайнего Севера. Сложные климатические условия и труднодоступность объектов диктуют особые требования к линиям электропередачи. Для того чтобы не было обледенения провода, мы можем изготовить его с инновационным антигололедным покрытием», – отметил заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель» Игорь Буров.

Подробнее о компактированных проводах с антигололедным покрытием можно узнать здесь.