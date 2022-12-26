ХК «Автомобилист» проведет выездной матч с «Салаватом Юлаевым»

В понедельник, 26 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч с ХК «Салават Юлаев» (Уфа). Игра начнется в 19:00 (екб) в УСА «Уфа-Арена».

ХК «Салават Юлаев» из 42 игр в текущем сезоне КХЛ победил в 22 и занимает пятое место в конференции «Восток». В двух прошлых встречах команд в текущем сезоне победу одержал уфимский клуб.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» в этом сезоне была с ХК «Барыс» (Астана). Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 5:4. С начала сезона команда «ХК Автомобилист» провел 42 игры, в 28 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает первое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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