В 40% опрошенных компаний Свердловской области прошло сокращение сотрудников

За 2022 год сокращения прошли в 40% компаний Свердловской области, при этом в 29% они были выборочные, а в 11% случаев уволили большое количество сотрудников, следует из исследования hh.ru. Выборочное сокращение штата чаще всего проходило в сырьевых компаниях и на производствах. При этом в 53% компаний сокращений сотрудников не проходило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Говоря о своей собственной карьере, 21% жителей региона сообщил, что их сократили на работе. Чаще всего об этом заявляли работники сфер искусства и масс-медиа, управления персоналом, маркетологи и PR-специалисты. Еще 5% опрошенных рассказали, что их должность переформулировали без изменения функционала. Лишь 7% свердловчан в этом году повысили в должности.

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