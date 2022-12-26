Возбуждено второе уголовное дело в отношении завлабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН

Следственные органы возбудили второе уголовное дело в отношении заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента РАН Олега Кабова, обвиняемого в мошенничестве.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах, ученый подозревается в отмывании денег (ч.2 ст. 174.1 УК РФ). Похищенные деньги, по данным следствия, завлабораторией положил на брокерский счет одного из коммерческих банков и совершил сделки купли-продажи ценных бумаг на сумму не менее 3,3 млн руб. Как стало известно, основанием для возбуждения дела послужили материалы управления ФСБ по Новосибирской области.

Первое уголовное дело в отношении Олега Кабова правоохранители возбудили в октябре. Ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, наказание — до десяти лет лишения ). Речь в уголовном деле идет о хищении свыше 26,7 млн руб. при выполнении работ по научному проекту. По решению суда завлабораторией заключили под стражу, позже его перевели под домашний арест.

Первый в мире специализированный Институт теплофизики организован в 1957 году в новосибирском Академгородке. НИИ, являясь одним из ведущих научных центров по теории теплообмена и физической гидрогазодинамики, проводит фундаментальные исследования по целому ряду направлений: процессы переноса и волны в стекающих пленках жидкости, тепломассоперенос в системах с фазовыми превращениями, вихревые течения. Возглавляет институт академик РАН Дмитрий Маркович.

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Илья Николаев