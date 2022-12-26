«Непослушник-2» снова возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Непослушник-2» стал лидером кинопроката в России второй уикенд подряд. Он собрал с начала показов 174 млн руб., сообщил kinobusiness.com. «Аватар: Путь воды» возглавил кинопрокат в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии.

Лидеры кинопроката 22–25 декабря:

«Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии)— 110 млн руб. (всего — 340 млн руб.);

«Непослушник 2» — 57 млн руб. (174 млн руб.);

«Бывшие Happy end» — 53 млн руб.;

«Чук и Гек: Большое приключение» — 47 млн руб.;

«Мира» — 47 млн руб. (66 млн руб.).

В общей сложности российские кинотеатры собрали 370 млн руб. за уикенд.

Леонид Уварчев