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Коммерсантъ FM
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«Непослушник-2» снова возглавил российский кинопрокат в уикенд

Фильм «Непослушник-2» стал лидером кинопроката в России второй уикенд подряд. Он собрал с начала показов 174 млн руб., сообщил kinobusiness.com. «Аватар: Путь воды» возглавил кинопрокат в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии.

Лидеры кинопроката 22–25 декабря:

  • «Аватар: Путь воды» (без РФ и Белоруссии)— 110 млн руб. (всего — 340 млн руб.);
  • «Непослушник 2» — 57 млн руб. (174 млн руб.);
  • «Бывшие Happy end» — 53 млн руб.;
  • «Чук и Гек: Большое приключение» — 47 млн руб.;
  • «Мира» — 47 млн руб. (66 млн руб.).

В общей сложности российские кинотеатры собрали 370 млн руб. за уикенд.

Леонид Уварчев

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