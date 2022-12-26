Российский Красный Крест (РКК) был создан 15 мая 1867 года, когда император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах. В 1879 году организация была переименована в Российское общество Красного Креста. Занимается оказанием гуманитарной помощи людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, малообеспеченным и социально незащищенным группам населения, а также ведет активную работу по обучению людей навыкам оказания первой помощи.

В 1921 году российское общество было признано Международным комитетом Красного Креста; а в 1934 году вошло в состав Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В РКК входят 85 региональных и 600 местных отделений по России. В организации состоит свыше 100 тыс. участников, а также почти 1 тыс. сотрудников. Ежегодно РКК реализует до 1,5 тыс. гуманитарных программ и проектов. Штаб-квартира в Москве. Руководитель — Павел Савчук.