Эрдоган: Турция и РФ примут меры для начала экспорта российских удобрений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность в том, что Анкара и Москва предпримут совместные шаги для начала экспорта удобрений из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Ситуация с поставками удобрений (из России.— “Ъ”) более напряженная (по сравнению с вывозом агропродукции с Украины через зерновой коридор в Черном море.— “Ъ”). Уверен, что мы вместе с Россией предпримем совместные шаги по этому вопросу»,— сказал господин Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Эрзуруме (цитата по ТАСС).

Также президент заявил, что важнейшей задачей для турецкого правительства в 2023 году будет разработка газового месторождения в Черном море. «В 2022 году, как вы знаете, мы предприняли шаги по подземному хранению природного газа во Фракии. Мы не намерены останавливаться, будем двигаться вперед»,— добавил господин Эрдоган.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. 18 ноября ее действие автоматически продлили на 120 дней. В Кремле неоднократно критиковали реализацию соглашения — на грузы с российским продовольствием были наложены санкции, они были заблокированы в портах Украины.

После продления сделки страны Запада стали постепенно ослаблять продовольственные санкции. В частности, в девятый пакет санкций против России ЕС внес исключения, допускающие разморозку активов физлиц, которые до введения санкций занимались международной торговлей продовольствием и сельхозтоварами. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что транзит российского аммиака через Украину возможен только при условии обмена пленными по формуле «всех на всех».

Эрдни Кагалтынов