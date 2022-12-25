Компания Bloomberg L.P. Майкла Блумберга не заинтересована в Dow Jones или The Washington Post

Один из ведущих американских поставщиков финансовой информации Bloomberg L.P. не заинтересован в приобретении агентства финансовой информации Dow Jones или газеты The Washington Post. Об этом сообщил в Twitter представитель Bloomberg L.P. Тай Триппет. Ранее об этих планах американского миллиардера и медиамагната Майкла Блумберга сообщало интернет-издание Axios со ссылкой на источник.

«Не было никаких разговоров ни с кем и ни с одной из структур о приобретении»,— заявил господин Триппет (цитата по агентству Reuters). Этот твит ретвитнул господин Блумберг. Dow Jones принадлежит News Corp. Руперта Мердока, The Washington Post — Джеффу Безосу.

23 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Майкл Блумберг на протяжении многих лет выражал желание владеть известной газетой, но не связывался с господину Мердоком, чтобы обсудить возможную покупку Dow Jones, которая издает The Wall Street Journal. Представитель The Washington Post, которую господин Безос купил в 2013 году за $250 млн, заявил 23 декабря, что она не продается.

Эксперты по антимонопольному законодательству согласились, что возможное слияние подразделений Bloomberg и Dow Jones может привлечь пристальное внимание американских регулирующих органов. Reuters, входящее в Thomson Reuters Corp, конкурирует с Dow Jones и Bloomberg News, подразделением Bloomberg L.P.

Мария Федотова