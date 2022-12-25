В Кабуле произошел взрыв неподалеку от посольства России

В шестом районе Кабула, в районе Дар-уль-Аман произошел взрыв. В седьмом районе столицы Афганистана, на улице Дар-уль-Аман, располагается посольство России. Об этом сообщает Aamaj News и Afintl.

Подробности СМИ не уточняют, есть ли жертвы — не сообщается. Талибы (члены террористической организации «Талибан», запрещена в РФ), которые находятся у власти в Афганистане, пока не комментировали сообщения о взрыве.

Позже представитель сил безопасности Кабула Халед Задаран подтвердил взрыв в шестом районе города. По его словам, взрыв произошел в районе Чар-Кала возле нефтяной цистерны, погибших в результате нет.

В начале сентября в Кабуле прогремел взрыв неподалеку от входа в консульский отдел российского посольства, где в очереди стояли афганцы, подающие документы на российскую визу. В результате погибли шесть человек, включая двух сотрудников дипмиссии.

Мария Федотова