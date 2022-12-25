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В Сочи отремонтировали мост через реку Кепша

Мост через реку Кепша у портала тоннеля федеральной трассы А-149 в Сочи отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

Специалисты восстановили защитное антикоррозийное покрытие моста, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

«Для предотвращения сброса пролетных строений при возможных землетрясениях конструкторами предусмотрены специальные антисейсмические устройства»,— говорится в сообщении.

Мост был открыт в августе 2005 года. После этого никаких капиталоемких работ не производилось.

Тат Гаспарян

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