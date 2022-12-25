Песков назвал абсурдной обеспокоенность Германии визитом Путина в Минск

Контакты России и Белоруссии не должны ни у кого вызывать озабоченности, беспокойства по этому поводу абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта, который заявил, что Берлин обеспокоен визитом Владимира Путина в Минск.

«Совершенно абсурдная обеспокоенность, потому что контакты ближайших союзников, коими являются Россия и Белоруссия, не должны никого беспокоить, потому что они осуществляются не против кого-то, а во имя взаимной выгоды, во имя взаимной заинтересованности»,— сказал господин Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Озабоченность Германии по поводу поездки российского президента в Минск 19 декабря связана с предполагаемым изменением статуса Белоруссии в конфликте на Украине. Страны Запада неоднократно обвиняли республику в содействии РФ, в частности в том, что удары по Украине наносятся с территории Белоруссии.

О встрече президентов России и Белоруссии в Минске — в публикации «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Дарья Эрозбек