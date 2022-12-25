За сутки на Кубани выявили 42 случая коронавируса

В Краснодарском крае за сутки коронавирусом заболели 27 женщин, 15 мужчин и 8 детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Самому младшему пациенту один месяц, а старшему — 87 лет.

В Краснодаре выявили 12 случаев, в Сочи — восемь, в Анапе и Тбилисском районе — по три, в Ейском и Усть-Лабинском районах — по два, в Армавире, Геленджике, Новороссийском, Выселковском, Динском, Кавказском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Темрюкском, Туапсинском районах — по одному заболевшему.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 343 662 случая коронавируса, 11 131 пациента спасти не удалось. На сегодня на амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом находятся 327 жителей, в стационарах — 74 пациента.

Тат Гаспарян

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