Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:05

Задержанного пермского художника Ffchw отпустили без составления протокола

Уличного художника Ffchw, задержанного сотрудниками МВД, отпустили из отдела полиции без составления протокола, передает «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Ранее это издание и пермские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что художника задержали в районе дома по ул. Сибирской,1, когда завершал свою новую работу — надпись «Свидимся» на 20 разных языках. В МВД информацию не комментируют.

Ffchw активно работает в Перми с 2015 года. В основном его работы посвящены политике, социальным и экологическим проблемам. После начала спецоперации на Украине Ffchw начал создавать на зданиях города антивоенные граффити, которые закрашивались почти сразу после появления.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...