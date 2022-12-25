Задержанного пермского художника Ffchw отпустили без составления протокола

Уличного художника Ffchw, задержанного сотрудниками МВД, отпустили из отдела полиции без составления протокола, передает «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Ранее это издание и пермские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что художника задержали в районе дома по ул. Сибирской,1, когда завершал свою новую работу — надпись «Свидимся» на 20 разных языках. В МВД информацию не комментируют.

Ffchw активно работает в Перми с 2015 года. В основном его работы посвящены политике, социальным и экологическим проблемам. После начала спецоперации на Украине Ffchw начал создавать на зданиях города антивоенные граффити, которые закрашивались почти сразу после появления.