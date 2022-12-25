СМИ: полиция задержала пермского уличного художника Ffchw

В Перми полиция, предположительно, задержала уличного художника, известного как Ffchw. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» (медиапроект признан в РФ иностранным агентом) со ссылкой на знакомую художника. По данным интернет-журнала «Звезда», полицейские задержали Ffchw в ночь на 25 декабря, когда тот завершал свою новую работу — надпись «Свидимся» на 20 разных языках.

Издание 59.RU попыталось подтвердить информацию о задержании Ffchw в МВД, однако там попросили назвать имя и фамилию задержанного, а художник их не раскрывает и работает исключительно под псевдонимом.

Ffchw активно работает в Перми с 2015 года. В основном его работы посвящены социальным и экологическим проблемам. После начала спецоперации РФ на Украине художник начал создавать на зданиях города антивоенные граффити.