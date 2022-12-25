В многофункциональном спортивном центре «Позитрон» в Сарапуле достроили универсальный зал

24 декабря в сарапульском ФОК «Позитроне» состоялся первый товарищеский баскетбольный матч между командой правительства Удмуртии и сборной заводов Сарапула. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, матч прошел в только что построенном универсальном игровом зале.

«Позитрон» — многофункциональный спортивный комплекс, строительство которого началось еще в 2014 году частным инвестором и было заморожено. Однако в этом году правительство региона приняло решение о возобновлении работ уникального спортивного центра. На четырех этажах здания разместятся игровой зал, 25-метровый бассейн на пять дорожек и маленькая чаша для детей. Также там будет оборудован тренажерный зал, зал единоборств, помещения для аэробики и танцев. На цокольном этаже будут находиться 3 сквош-корта и 12 столов для настольного тенниса. Окончание работ запланировано на следующий год.

«Друзья, этот день настал! Мы в универсальном зале комплекса “Позитрон” в Сарапуле. Долгожданный спортобъект. Готов еще не весь, строители обещают полностью закончить все локации следующим летом. Но игровой зал получился отличный. Первый матч играем, как и договаривались еще летом, команда правительства и команда Сарапула. Отличная спортплощадка для горожан. Надеюсь, что все залы в будущем будут востребованы любителями спорта»,— прокомментировал перед матчем глава Удмуртии Александр Бречалов.