В Москве уволили и задержали полицейского после сообщения о пытках 20-летней девушки

Сотрудник московского подразделения УВД по СЗАО задержан после сообщения о пытках 20-летней знакомой. По результатам служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел. Его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

Как сообщила пресс-служба столичного ГУВД, в полицию поступило заявление от мужчины, в котором тот сообщил, что против его племянницы были совершены «противоправные действия».

В ходе полицейской проверки было установлено, что сотрудник УВД по СЗАО вместе со знакомым причинили девушке «телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована», сообщили в ГУВД.

Личности задержанных в сообщении не раскрываются.

По данным медиапроекта Baza, фамилия задержанного экс-полицейского — Бокарев. Ему 21 год. В полиции он служил в звании сержанта. Второй задержанный — 20-летний товарищ экс-полицейского по фамилии Громов.

Инцидент, с заявлением о котором в полицию обратился дядя девушки, произошел вечером 14 декабря. В какой-то момент, как сообщает Baza, между двумя молодыми людьми и девушкой произошла «пьяная ссора».

«Громов взял черенок от швабры и изнасиловал им Настю (имя потерпевшей изменено.— "Ъ"), а Бокарев избил девушку. Но этого парням оказалось мало — они взяли парогенератор и по очереди стали пытать им девушку»,— сообщает медиапроект.

Через некоторое время потерпевшей удалось сбежать, доехать до дома и вызывать скорую помощь. Медики доставили ее в больницу. У девушки, сообщает Baza, диагностировали «разрывы селезенки и половых органов». Состояние потерпевшей оценивалось как тяжелое.

По данному факту, сообщила пресс-служба московского главка, следственными органами принято процессуальное решение. Задержанный экс-полицейский, отмечается в сообщении, «понесет установленное законом наказание».