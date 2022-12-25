Глава Крымского района заявил о возможных подтоплениях

В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Крымском районе 25 декабря прогнозируется возникновение ЧС, связанных с подъемами уровня воды в реках и возможным подтоплением территорий. Об этом сообщил в своем Telegram глава Крымского района Сергей Лесь.

Возрастает вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий связи и электропередач, нарушением в работе транспорта и жилищно-коммунальных служб, обрушением слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов, крыш, а также падения деревьев.

«Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — отмечает Сергей Лесь.

Тат Гаспарян

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