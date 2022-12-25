В Новосибирске арестована 19-летняя няня, обвиняемая в гибели двоих детей

Первомайский райсуд Новосибирска отправил под арест 19-летнюю местную жительницу, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности двум детям (ч. 3 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание – до четырех лет лишения свободы).

По данным следствия, обвиняемая за вознаграждение присматривала за двумя малолетними детьми (одному из них было два года, второму – год). Во вторник, 20 декабря девушка оставила детей без присмотра одних в квартире на длительное время. В квартире произошел пожар. Дети погибли от отравления продуктами горения, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Анна Егорова

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