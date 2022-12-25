Сеть грузинских ресторанов из Новосибирска планирует открыть второе заведение в Перми

В Перми может появиться еще один грузинский ресторан сети «Хочу пури». Об этом на открытии первого заведения в Перми, который располагается в ТЦ «iMALL Эспланада», сообщили собственники ресторана Сергей Петрин и Тимофей Тиховский. По словам предпринимателей, в качестве площадки рассматривается ТРЦ «Планета». Запуск второго заведения запланирован на 2023 год. Бизнесмены рассказали, что рассматривают возможность запуска и других проектов в Перми, однако раскрывать планы не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Первый ресторан «Хочу пури» открылся в Новосибирске в 2018 году. Сейчас, по информации на сайте сети, ее заведения работают также по франшизе в Москве, Екатеринбурге, Омске, Барнауле, Омске, Красноярске и Иркутске.

Открытие ресторана в пермском ТЦ «iMALL Эспланада» было анонсировано в ноябре. Управляет им ООО «Гастробарсервис», зарегистрированное в Екатеринбурге. По данным kartoteka.ru, компания учреждена в апреле этого года уроженцем Екатеринбурга Антоном Ветровым. Возглавляет общество господин Тиховский. Учредитель «Гастробарсервис» Антон Ветров также является владельцем ООО «Ресторан гостеприимной кухни», ООО «КГТ», ООО «Вик-Р», ООО ЭК «Солвер», компания «Надэль». Перечисленные предприятия зарегистрированы в Екатеринбурге и Новосибирске, ведут ресторанную деятельность, консультируют по вопросам коммерческой деятельности и управления, управляют недвижимостью и торгуют бытовыми электротоварами.