Поступления по основным источникам дохода бюджета Прикамья сократились на 12,4% по сравнению с 2021 годом

Министерство финансов Пермского края опубликовало отчет об исполнении регионального бюджета за 11 месяцев 2022 года. Согласно документу, суммарные поступления по основным источникам краевой казны — налогу на прибыль организаций и НДФЛ — в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, сократились на 12,4%. По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 59,7 млрд руб., что на 23,3% меньше чем за 11 месяцев 2021 года. Поступления по НДФЛ в сравнении с прошлым годом, напротив выросли на 14,7% и составили 36 млрд руб.

Общий объем доходов бюджета Прикамья за 11 месяцев 2022 года составил 189,2 млрд руб. Это на 2,9% выше, чем за аналогичный период 2021 года, и составляет 94,6% от плана на 2022 год (199,9 млрд руб).

Расходы бюджета Пермского края за 11 месяцев текущего года — 187,2 млрд руб., что на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года. На данный момент бюджет Прикамья исполняется с профицитом в 1,9 млрд руб. Однако по итогам года запланирован дефицит в размере 31,8 млрд руб.