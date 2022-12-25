Противопожарные меры усилят на время праздников в Тюменской области

В Тюменской области на объектах празднования Нового года и Рождества усилят меры по соблюдению требований пожарной безопасности с 31 декабря по 8 января, сообщил информационный центр правительства региона. Такое решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

В частности, в период проведения праздничных мероприятий главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано организовать дежурство ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности. Также рекомендовано обеспечить надлежащее содержание дорог, проездов и подъездов к пожарным гидрантам, резервуарам, расположенных в населенных пунктах.

Напомним, особый противопожарный режим ввели на время праздников в Екатеринбурге (Свердловская область). Введение режима связано с тем, что с наступлением новогодних и рождественских праздников количество возгораний в жилом секторе и в садах увеличивается.

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Диана Сунагатуллина