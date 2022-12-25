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Новогодний торг

Праздничные ярмарки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали работать новогодние ярмарки. Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Урал»

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Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Организаторы ярмарки в &quot;Домне&quot; – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и администрация Екатеринбурга. Директор СОФПП Валерий Пиличев и заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева открывают ярмарку

Организаторы ярмарки в "Домне" – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и администрация Екатеринбурга. Директор СОФПП Валерий Пиличев и заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева открывают ярмарку

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге. Ювелирные украшения

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Ювелирные украшения

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

К участию в ярмарке в «Домне» присоединились представительства разных стран. Среди них — Белоруссия

К участию в ярмарке в «Домне» присоединились представительства разных стран. Среди них — Белоруссия

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)

Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Киргизии

Стенд представительства Киргизии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Узбекистана

Стенд представительства Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Узбекистана

Стенд представительства Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)

Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере &quot;Домна&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» открылся в Уральском центре развития дизайна

Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» открылся в Уральском центре развития дизайна

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров &quot;Иван-да-Марья&quot; в Екатеринбурге

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
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Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Организаторы ярмарки в "Домне" – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и администрация Екатеринбурга. Директор СОФПП Валерий Пиличев и заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева открывают ярмарку

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Ювелирные украшения

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

К участию в ярмарке в «Домне» присоединились представительства разных стран. Среди них — Белоруссия

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Киргизии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» открылся в Уральском центре развития дизайна

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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