Новогодний торг

Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Организаторы ярмарки в "Домне" – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и администрация Екатеринбурга. Директор СОФПП Валерий Пиличев и заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева открывают ярмарку
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге. Ювелирные украшения
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
К участию в ярмарке в «Домне» присоединились представительства разных стран. Среди них — Белоруссия
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Стенд представительства Киргизии
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Стенд представительства Узбекистана
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Стенд представительства Узбекистана
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Стенд представительства Китайской народной республики (КНР)
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка товаров местных производителей в креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Фестиваль мастеров «Иван-да-Марья» открылся в Уральском центре развития дизайна
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге
Фото:
Коммерсантъ / Евгения Яблонская
Новогодняя ярмарка-фестиваль мастеров "Иван-да-Марья" в Екатеринбурге