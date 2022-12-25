Самыми удачными приобретениями в 2022 году жители Ижевска считают электронику и турпутевки

Каждый десятый житель столицы Удмуртии самым удачным приобретением в 2022 году считает электронный девайс. Одежда и обувь оказались в числе бесполезных покупок. Такие данные опроса приводит сервис SuperJob.

9% опрошенных самой удачной покупкой года назвали одежду и обувь. Удачно купленным турпутевкам и бытовой технике радуются 8% респондентов. Всего 4% жителей Ижевска довольны приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов. Для 2% покупкой года стал автомобиль и товары для спорта. Помимо этого, в число удачных приобретений попали телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашние животные и драгоценности. При этом каждый четвертый не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году.

Каждому второму жителю Ижевска удалось избежать неудачных трат (52%). 10% ошиблись с приобретением одежды и обуви, еще 8% жалеют о тратах на парфюмерию и косметику. Покупку бытовой техники сочли бесполезной 5% респондентов. 1% опрошенных жалеют о покупке украшений, автомобиля, электронных девайсов и телевизоров. Также в число неудачных приобретений попали фитнес-абонементы, курсы, книги, подарки, рюкзаки, сигареты, посуду и мебель.

Мужчины чаще женщин называли лучшими приобретениями 2022 года электронные устройства, бытовую технику и спорттовары. При этом они же чаще сожалеют о покупке автомобилей, смартфонов и телевизоров. Женщины чаще мужчин радовались выгодной покупке путевок и мебели, и чаще жалели о ненужной одежде, обуви и косметике.