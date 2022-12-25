«Мегаполису» согласовали строительство 8-этажного ЖК в Закамске

Пермская комиссия по землепользованию согласовала девелоперу «Мегаполис» строительство 8-этажного жилого комплекса на ул. Магистральной, 92а. Структура группы ООО СЗ «СитиСтрой» предложило комиссии по ПЗЗ повысить высотность строительства на своем участке с 6 до 8 этажей. На территории в 1,6 га установят подзону среднеэтажной жилой застройки Ж-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Жилой комплекс, который ГСК «Мегаполис» построит на ул. Магистральной, 92а, изображение - материалы Фото: Жилой комплекс, который ГСК «Мегаполис» построит на ул. Магистральной, 92а, изображение - материалы

Ранее проект девелопера уже прошел публичные слушания, компании надо было согласовать с городскими властями схему присоединения комплекса к улично-дорожной сети. По данным представителя краевого минимущества, схема была согласована на рабочей группе при Пермской дирекции дорожного движения.

Участок по ул. Магистральной, 92а, находится в собственности ООО СЗ «СитиСтрой» с марта 2022 года. По этому адресу расположены три здания склада и хозяйственный корпус. Жилой комплекс будет представлять собой восьмиэтажные дома с развлекательной площадкой, газонами и автостоянкой.