Определились обладатели медалей в парном и женском одиночном фигурном катании

Чемпионат России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, выиграла дебютантка взрослого чемпионата Софья Акатьева. Она набрала по итогам короткой и произвольной программ 249.74 балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Серебряным призером стала действующая чемпионка России Камила Валиева, набрав 247.32 балла. «Несмотря на неоптимальную форму Камила Валиева откатала свою произвольную на классе и характере», - сообщается на сайте Федерациии фигурного катания на коньках России. Для спортсменки этот чемпионат России стал третьим в карьере, на ее счету - одно золото и два серебра.

Бронзовым призером стала Елизавета Туктамышева (241.72). Ранее она завоевала медаль национального первенства в сезоне 2014/2015, получив серебро. На ее счету — одно золото, два серебра и три бронзы.

В парном катании чемпионат России выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набрав по итогам двух программ 234.39 баллов и став двукратными чемпионами страны. Серебряными призерами стали действующие чемпионы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (233.88). Бронзу получили двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов (218.60). На счету пары - три золота, три серебра и три бронзы.

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Красноярске 22 декабря. В воскресенье, 25 декабря, спортсмены выступят с показательными номерами.

Анна Егорова

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.