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Коммерсантъ FM
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Король Испании поддержал Украину в рождественской речи

Король Испании Филипп VI затронул тему российско-украинского конфликта в своей рождественской речи. Он выразил Киеву слова поддержки и отметил, что произошедшее «спровоцировало энергетический кризис с серьезными последствиями» для экономики.

Король Испании затронул в своем обращении несколько тем, включая «эрозию институтов» в своей стране, однако в начале речи он остановился на теме Украины. «Мы преданы поддержке украинских беженцев. Война у границ наших европейских партнеров и союзников, а значит, близко к нам, поэтому она касается не только Украины, но и имеет глобальное значение»,— сказал Филипп VI. Слова короля приведены на сайте королевской семьи.

По словам Филиппа VI, Мадрид выступает за суверенитет, территориальную целостность и независимость государств. Он отметил, что Испания присоединилась к «подавляющему большинству международного сообщества в поддержке Украины». Король считает, что российско-украинский конфликт вызвал «такой уровень разрушения, который трудно представить себе в нашей повседневной реальности».

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер накануне, 24 декабря, посвятил значительную часть своей рождественской речи Украине. Он заявил, что самым заветным желанием является воцарение мира, но «этот мир еще не осязаем».

Леонид Уварчев

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