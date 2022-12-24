Президент Германии посвятил рождественскую речь Украине

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с новогодним видеообращением к гражданам. Значительную его часть он посвятил российско-украинскому конфликту и его влиянием в том числе на Германию. Он заявил, что самым заветным желанием является воцарение мира, но «этот мир еще не осязаем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать»,— сказал господин Штайнмайер (цитата по Welt). По его мнению, немцы тоже ощущают последствия кризиса. «Мы столкнулись со встречным ветром. И все же: Рождество — это подходящий момент, чтобы взглянуть на то, что вселяет в нас уверенность»,— добавил президент. Он отметил, что многие компании работают над тем, чтобы выйти из кризиса более сильными.

Господин Штайнмайер считает, что, если в 2022 году и было что-то хорошее, «так это опыт». «И именно поэтому мое рождественское желание состоит в том, чтобы мы взяли эту уверенность с собой в новый год»,— сказал президент ФРГ.

Россия ввела войска на Украину 24 февраля. Германия вместе с Евросоюзом в ответ ввела в действие несколько пакетов санкций. Берлин помогает Киеву вооружением.

Леонид Уварчев