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Коммерсантъ FM
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В армянском Гюмри задержан россиянин по подозрению в убийстве соотечественницы

Гражданин РФ задержан в Гюмри по делу об убийстве россиянки, сообщил Следственный комитет Армении. Мужчину 2002 года рождения подозревают в убийстве подруги 1985 года рождения.

По данным следствия, между гражданами РФ, которые проживали вместе в арендованной квартире, произошла ссора, во время которой, мужчина нанес подруге «телесные повреждения, повлекшие смерть, и скрылся с места происшествия». Об этом говорится в сообщении СК Армении в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подозреваемый был допрошен. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления характера телесных повреждений. Имена подозреваемого и жертвы не раскрываются.

Леонид Уварчев

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