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Коммерсантъ FM
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В Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Минэнерго США объявило в Техасе режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за резкого снижения температуры. Решение позволит пренебрегать экологическими нормами для наращивания производства электроэнергии. Непогода привела к снижению выработки 16,7 тыс. мегаватт электричества, часть генерирующих мощностей выведена из строя.

Документ о введении режима чрезвычайной ситуации подписал замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган (.pdf). Ситуация в штате осложняется его изолированной энергосистемой, из-за чего невозможны поставки извне.

На фоне холодов в Техасе спрос на энергоресурсы вырос до рекордных 74 тыс. мегаватт. По данным poweroutage.us, без электричества в штате остаются около 12 тыс. домохозяйств. Как передает Bloomberg, местные власти обещают, что нет риска повтора ситуации февраля 2021 года, когда из-за аномальных холодов погибли больше 200 человек.

Леонид Уварчев

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