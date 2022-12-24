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В Екатеринбурге в десятый раз открылся фестиваль светового искусства «Не темно»

Вечером в субботу, 24 декабря, в Екатеринбурге открылся десятый фестиваль «Не темно», в рамках которого художники создали арт-объекты, работая с освещением. Большая часть работ размещена в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Кроме того, задействованы площадки в центре города — «Колизей», Литературный квартал, креативный кластер «Л52», лицей имени Дягилева, кофейня Loza на Плотинке.

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Над арт-объектами работали такие художники, как Екатерина Поединщикова, Катя Червонных, Рома Инк, Денис и Татьяна Трачевские. В фестивале приняли участие студия лазерной анимации «Арт-технологии», студенты ЕАСИ, педагоги и учащиеся лицея имени Дягилева. Всего создано около 30 работ.

«Десятый — юбилейный — фестиваль в этом году пройдет не только 24 и 25 декабря, часть работ останется на улицах города до конца январских каникул»,— пообещали организаторы.

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестиваль светового искусства «Не темно» проводится ежегодно. Проходит в Екатеринбурге в ближайшие выходные к самой длинной ночи в году. Его куратором в 2022 году стала Евгения Никитина, основной темой стало 300-летие Екатеринбурга.

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Николай Яблонский

Фотогалерея

«Не темно» засветилось в десятый раз

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Большинство работ фестиваля светового искусства «Не темно» расположены в ЦПКиО имени Маяковского

Большинство работ фестиваля светового искусства «Не темно» расположены в ЦПКиО имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Юлия Демченко &quot;Карта&quot;

Юлия Демченко "Карта"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Екатерина Поединщикова &quot;Стражники&quot;

Екатерина Поединщикова "Стражники"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет не только 24 и 25 декабря, часть работ останется на улицах города до конца январских каникул

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет не только 24 и 25 декабря, часть работ останется на улицах города до конца январских каникул

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Роман Ланин &quot;Энсо&quot;

Роман Ланин "Энсо"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Евгений Андреев &quot;Исчезающие виды&quot;

Евгений Андреев "Исчезающие виды"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Арт-группа &amp;#946;&amp;#8134;&amp;#964;&amp;#945; &amp;#931;&amp;#973;&amp;#947;&amp;#967;&amp;#961;&amp;#959;&amp;#957;&amp;#959; (Денис и Татьяна Трачевские) &quot;Нерв&quot;

Арт-группа βῆτα Σύγχρονο (Денис и Татьяна Трачевские) "Нерв"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Катя Червонных &quot;Знак&quot;

Катя Червонных "Знак"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Куратор фестиваля «Не темно» Евгения Никитина

Куратор фестиваля «Не темно» Евгения Никитина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Большинство работ фестиваля светового искусства «Не темно» расположены в ЦПКиО имени Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Юлия Демченко "Карта"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Екатерина Поединщикова "Стражники"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» пройдет не только 24 и 25 декабря, часть работ останется на улицах города до конца январских каникул

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Роман Ланин "Энсо"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Евгений Андреев "Исчезающие виды"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Арт-группа βῆτα Σύγχρονο (Денис и Татьяна Трачевские) "Нерв"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Катя Червонных "Знак"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Куратор фестиваля «Не темно» Евгения Никитина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Десятый фестиваль светового искусства «Не темно»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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