В Екатеринбурге в десятый раз открылся фестиваль светового искусства «Не темно»

Вечером в субботу, 24 декабря, в Екатеринбурге открылся десятый фестиваль «Не темно», в рамках которого художники создали арт-объекты, работая с освещением. Большая часть работ размещена в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Кроме того, задействованы площадки в центре города — «Колизей», Литературный квартал, креативный кластер «Л52», лицей имени Дягилева, кофейня Loza на Плотинке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Над арт-объектами работали такие художники, как Екатерина Поединщикова, Катя Червонных, Рома Инк, Денис и Татьяна Трачевские. В фестивале приняли участие студия лазерной анимации «Арт-технологии», студенты ЕАСИ, педагоги и учащиеся лицея имени Дягилева. Всего создано около 30 работ.

«Десятый — юбилейный — фестиваль в этом году пройдет не только 24 и 25 декабря, часть работ останется на улицах города до конца январских каникул»,— пообещали организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Десятый фестиваль светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фестиваль светового искусства «Не темно» проводится ежегодно. Проходит в Екатеринбурге в ближайшие выходные к самой длинной ночи в году. Его куратором в 2022 году стала Евгения Никитина, основной темой стало 300-летие Екатеринбурга.

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Николай Яблонский